+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец лишил дачника декоративных растений ради покупки спиртного

0
Фото:  

Житель Калтана выкрал туи с чужого дачного участка, однако был пойман их владельцем. Теперь похитителю растений грозит тюремный срок.

К полицейским в Калтане обратился 45-летний житель поселка Шушталеп, сообщивший о поимке вора, который похитил с его участка туи. Удерживал заявитель злоумышленника до приезда полиции.

На место прибыли правоохранители, который провели задержание мужчины. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который проживает недалеко от места, где расположен дачный участок потерпевшего.


Так, полицейским удалось выяснить, что пойман вор был на втором преступлении, совершенном в огороде заявителя, – первый раз ему удалось скрыться без каких-либо проблем. Тогда же он и выкопал 11 туй, которые продал прохожим, пока шел домой, и смог заработать 2 500 тысячи рублей, однако сумма ущерба, которую он нанес, составила 6 тысяч рублей. На заработанные противозаконным способом деньги он приобрел алкоголь и продукты, но снова вернулся на чужой участок, когда у него закончилось спиртное.

- <…> начал выкапывать кустарники, однако был задержан владельцем участка, который передал его сотрудникам полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26619

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined