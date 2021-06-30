Кузбассовец лишил дачника декоративных растений ради покупки спиртного

К полицейским в Калтане обратился 45-летний житель поселка Шушталеп, сообщивший о поимке вора, который похитил с его участка туи. Удерживал заявитель злоумышленника до приезда полиции.

На место прибыли правоохранители, который провели задержание мужчины. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который проживает недалеко от места, где расположен дачный участок потерпевшего.

Так, полицейским удалось выяснить, что пойман вор был на втором преступлении, совершенном в огороде заявителя, – первый раз ему удалось скрыться без каких-либо проблем. Тогда же он и выкопал 11 туй, которые продал прохожим, пока шел домой, и смог заработать 2 500 тысячи рублей, однако сумма ущерба, которую он нанес, составила 6 тысяч рублей. На заработанные противозаконным способом деньги он приобрел алкоголь и продукты, но снова вернулся на чужой участок, когда у него закончилось спиртное.

- <…> начал выкапывать кустарники, однако был задержан владельцем участка, который передал его сотрудникам полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.