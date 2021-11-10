Кузбассовец изрезал ножом оскорбившего его гостя

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Житель Кемеровской области напал на своего знакомого, который оскорбил мужчину в собственном доме.

Установлено, что в августе 2020 года 43-летний житель Ленинска-Кузнецкого распивал дома спиртное в компании сожительницы и 49-летнего знакомого. Мужчины поссорились и начали оскорблять друг друга нецензурной бранью, после чего устроили потасовку. В ходе драки хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом. Потерпевший попытался убежать, однако мужчина догнал его и продолжил наносить ножевые ранения. Соседи вызвали сотрудников экстренных служб, которые смогли оказать пострадавшему своевременную помощь.


Агрессивный кузбассовец был задержан правоохранителями. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже был судим.


Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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