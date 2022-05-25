Кузбассовец избил соседа до смерти из-за подозрения в краже брюк

0
Фото:  

Житель Кемеровской области причинил фатальный ущерб здоровью знакомого после пропажи элемента одежды.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, ранее судимый 36-летний мужчина, решил, что сосед по общежитию украл его брюки. Тогда кузбассовец отправился к нему, чтобы поговорить. Мужчины начали ссориться, и ленинск-кузнечанин избил 53-летнего знакомого палкой по голове и телу. Затем злоумышленник ушел. Потерпевший несколько дней оставался в своей комнате, его кормила и навещала соседка. Она же и обнаружила мужчину скончавшимся.


В отношении 36-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело рассмотрит суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36618

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined