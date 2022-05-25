Кузбассовец избил соседа до смерти из-за подозрения в краже брюк

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, ранее судимый 36-летний мужчина, решил, что сосед по общежитию украл его брюки. Тогда кузбассовец отправился к нему, чтобы поговорить. Мужчины начали ссориться, и ленинск-кузнечанин избил 53-летнего знакомого палкой по голове и телу. Затем злоумышленник ушел. Потерпевший несколько дней оставался в своей комнате, его кормила и навещала соседка. Она же и обнаружила мужчину скончавшимся.

В отношении 36-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело рассмотрит суд.