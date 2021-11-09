Кузбассовец избил до смерти сомневавшуюся в его чувствах подругу

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Суд вынес приговор жителю Кемеровской области, устроившему смертельное избиение женщины, которая усомнилась в его чувствах.

Следствием установлено, что в феврале 2021 года 30-летний житель Киселевска распивал алкоголь в компании 46-летней подруги. Женщина заявила, что кузбассовец не испытывает к ней чувств, и из-за этого они не живут вместе. Мужчина стал переубеждать подругу, в следствие чего они поругались и злоумышленник избил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Кузбассовец позвонил знакомому и рассказал о происшествии, тот в свою очередь обратился в полицию.


Правоохранители возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Злоумышленник признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы. Свой срок кузбассовец будет отбывать в колонии строгого режима.

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