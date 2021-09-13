Кузбассовец избежал уголовного наказания за продажу спирта под видом дорогого напитка

В Мариинске не будут судить горожанина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело. В начале этого года мужчина на участке федеральной трассы закупил 450 литров спиртосодержащей жидкости, которую впоследствии подкрасил, добавил туда ароматизаторов, чтобы продавать под видом коньяка.

Часть изготовленного "коньяка" мариинец выпил сам, а часть решил реализовать на той же трассе. Продукцию он хранил у себя в бане и гараже, где позже ее и обнаружили правоохранители в объеме 335 литров.

— В судебном заседании защитником обвиняемого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, которое поддержал обвиняемый, — рассказали в Мариинском городском суде.

Суд согласился с ходатайством, установив, что преступление небольшой тяжести подсудимый совершил впервые, а также явился с повинной еще до возбуждения уголовного дела, раскаявшись в содеянном. Также в целях заглаживания вреда он сделал добровольное благотворительное пожертвование.

— Совокупность установленных обстоятельств свидетельствует о надлежащих выводах подсудимым из содеянного и снижает общественную опасность совершенного им деяния, вследствие чего он перестал быть общественно опасным, — говорится в материалах.

Таким образом, суд прекратил дальнейшее производство по уголовному делу, возбужденному по факту незаконной продажи алкоголя.