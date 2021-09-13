Кузбассовец избежал уголовного наказания за продажу спирта под видом дорогого напитка

0
Фото:  

В Кемеровской области прекращено уголовное дело, фигурантом которого стал незаконно торговавший спиртом мужчина.

В Мариинске не будут судить горожанина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело. В начале этого года мужчина на участке федеральной трассы закупил 450 литров спиртосодержащей жидкости, которую впоследствии подкрасил, добавил туда ароматизаторов, чтобы продавать под видом коньяка.


Часть изготовленного "коньяка" мариинец выпил сам, а часть решил реализовать на той же трассе. Продукцию он хранил у себя в бане и гараже, где позже ее и обнаружили правоохранители в объеме 335 литров.

— В судебном заседании защитником обвиняемого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, которое поддержал обвиняемый, — рассказали в Мариинском городском суде.

Суд согласился с ходатайством, установив, что преступление небольшой тяжести подсудимый совершил впервые, а также явился с повинной еще до возбуждения уголовного дела, раскаявшись в содеянном. Также в целях заглаживания вреда он сделал добровольное благотворительное пожертвование.

— Совокупность установленных обстоятельств свидетельствует о надлежащих выводах подсудимым из содеянного и снижает общественную опасность совершенного им деяния, вследствие чего он перестал быть общественно опасным, — говорится в материалах.

Таким образом, суд прекратил дальнейшее производство по уголовному делу, возбужденному по факту незаконной продажи алкоголя.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28865

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined