Кузбассовец избежал срока за выстрел в тестя

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Кемеровском муниципальном округе. Местный житель, 44-летний мужчина, попросил у своего 67-летнего тестя найденный тем пистолет, чтобы посмотреть. Кузбассовец взял переданное родственником оружие и решил проверить, заряжено ли оно. При этом мужчина случайно нажал на спусковой механизм, раздался выстрел. Тесть получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался в медучреждении.

В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно.