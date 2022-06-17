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Кузбассовец избежал срока за выстрел в тестя

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Житель Кемеровской области предстал перед судом после случайного убийства отца своей жены.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Кемеровском муниципальном округе. Местный житель, 44-летний мужчина, попросил у своего 67-летнего тестя найденный тем пистолет, чтобы посмотреть. Кузбассовец взял переданное родственником оружие и решил проверить, заряжено ли оно. При этом мужчина случайно нажал на спусковой механизм, раздался выстрел. Тесть получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался в медучреждении.


В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно.

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