Кузбассовец избежал реального срока за распространение порно с несовершеннолетней

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Суд в Кемеровской области вынес приговор молодому человеку, который выслал подруге порнографическое видео с несовершеннолетней.

В августе 2021 года 18-летний житель Мариинска вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой, при этом сняв происходящее на мобильный телефон. После этого юноша, достоверно зная возраст горожанки, переслал видео своей знакомой, а та распространила ролик в Интернете.

‒ Тем самым подсудимый совершил распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет, ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

При этом через пять месяцев мариинец, находясь в гостях, украл у находившейся там же женщины телефон и банковскую карту, с помощью которых перевел себе на счет около полутора тысяч рублей. Позже данное дело было прекращено в связи с примирением сторон.


Учитывая наличие множества смягчающих обстоятельств, суд назначил горожанину наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Из-под стражи юношу освободили в зале суда. Приговор уже вступил в законную силу.

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