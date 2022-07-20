Кузбассовец избежал реального срока за распространение порно с несовершеннолетней

В августе 2021 года 18-летний житель Мариинска вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой, при этом сняв происходящее на мобильный телефон. После этого юноша, достоверно зная возраст горожанки, переслал видео своей знакомой, а та распространила ролик в Интернете.

‒ Тем самым подсудимый совершил распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет, ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

При этом через пять месяцев мариинец, находясь в гостях, украл у находившейся там же женщины телефон и банковскую карту, с помощью которых перевел себе на счет около полутора тысяч рублей. Позже данное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Учитывая наличие множества смягчающих обстоятельств, суд назначил горожанину наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Из-под стражи юношу освободили в зале суда. Приговор уже вступил в законную силу.