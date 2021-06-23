Кузбассовец двумя ножами насмерть изрезал сожительницу

Инцидент, как было установлено следователями, произошел в декабре 2020 года. Тогда обвиняемый вместе с сожительницей распивали алкоголь, пребывая у себя дома. Однако в какой-то момент между ними разгорелся конфликт: женщина начала предъявлять сожителю претензии на бытовой почве.

Из злости мужчина взялся за холодное оружие, чтобы припугнуть им оппонентку.

- <…> ножом стал махать перед лицом женщины, однако она никак не отреагировала. После чего он стал наносить ножевые ранения, пока не сломалось лезвие, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

После этого мужчина взял второй нож, которым добил жертву – горожанка перестала подавать признаки жизни. Заметив это, сожитель погибшей выкинул орудие преступление и отправился к матери, которой рассказал о случившемся. Родственница сообщила о произошедшем в полицию, прибывшие силовики задержали мужчину.

Отмечается, что отрицать своей вины он не стал. Также в ходе следственных мероприятий было установлено, что ранее злоумышленник неоднократно угрожал погибшей убийство в ходе различных ссор. Более того, в ее отношении он уже применял физическое насилие, используя при этом кочергу и обух топора.

По совокупности описанных выше обстоятельств в отношении 36-летнего ранее судимого кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Дело было направлено в суд с обвинительным заключением.