Кузбассовец добился возможности улететь на Марс

Возможность покинуть Землю и улететь на Марс предоставилась 39-летнему Александру Гребенкину, он является уроженцем кузбасского города Мыски. В правительстве Кемеровской области сообщили, что мужчине удалось попасть в состав новой группы, которая займется подготовкой к отправке на другую планету.

Известно, что в Центре подготовки космонавтов Александр Гребенкин впервые оказался в 2018 году. Уже тогда кузбассовец приступил к общекосмической подготовке и после финального экзамена, который состоялся в конце 2020 года, получил квалификацию "космонавт-испытатель"

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Россия планирует покинуть МКС с 2025 года.