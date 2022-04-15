Кузбассовец до смерти избил знакомого за отказ помочь с готовкой

Инцидент произошел в конце декабря 2021 года в Ижморском районе. Местный житель, 39-летний мужчина, находился у своего знакомого, в доме которого временно проживал. Приятели устроили застолье, в ходе которого гость предложил 44-летнему кузбассовцу приготовить блюдо к праздничному столу и попросил ему помочь. Однако мужчина помогать не стал. Кузбассовец разозлился, несколько раз ударил хозяина дома кулаком по лицу и повторил просьбу, которая вновь осталась невыполненной. Тогда злоумышленник нанес знакомому удар стулом, от чего мебель сломалась, и продолжил избивать деревянным фрагментом. Всего потерпевший получил около 30 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Нападавший сам вызвал правоохранителей, признал вину и сотрудничал со следствием. Ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело рассмотрит суд.