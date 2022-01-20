Кузбассовец до смерти избил обидчика своей жены

Супруги, находясь в личном автомобиле в Анжеро-Судженске, заметили нетрезвого мужчину около транспорта. Сначала он о чем-то просил сидящих в машине людей, а далее перешел к оскорблениям в адрес женщины.

Не выдержав данного поведения, водитель вышел и нанес несколько ударов пьяному мужчине. Тот попытался сбежать, но супруг ударил еще раз по телу обидчика, а тот потерял сознание.

— Обвиняемый вызвал «скорую помощь», прибывшие медики констатировали смерть мужчины, — передает Следственный комитет по Кемеровской области.

Сотрудники СК передали в суд уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.