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Кузбассовец до смерти избил бывшую возлюбленную за продажу любовных ласк

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Кемеровчанин попал на скамью подсудимых после смерти избитой им экс-подруги, на которую он напал, узнав о необычной работе женщины.

Житель кузбасской столицы обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, он пригласил будущую жертву и еще некоторых знакомых на пьянку в свою квартиру в конце прошлого года. В ходе общения раскрылись подробности интимной жизни кемеровчанки, что привезло обвиняемого в бешенство.

— Во время застолья хозяин узнал, что 41-летняя гостья ранее за деньги оказывала интимные услуги. Так как между ним и этой женщиной ранее также были близкие отношения, данное обстоятельство его разозлило, он избил потерпевшую, — сообщили в областной СУ СКР.

Только утром агрессор нашел пострадавшую без сознания и вызвал врачей и заявил, что гостья была избита еще до визита к нему. Женщину увезли в больницу, где она впоследствии умерла.


Мужчина был задержан, после чего стал фигурантом уголовного дела. Теперь дальнейшую судьбу кемеровчанина решит суд.

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