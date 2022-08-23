Кузбассовец держал на цепи чужого ребенка

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В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который удерживал мальчика с помощью цепи.

По версии следствия, житель кузбасского города в июле 2021 года решил пристегнуть девятилетнего сына сожительницы на цепь, которая была прибита к полу. Данное действие 28-летний мужчина предпринял для того, чтобы ребенок самовольно не покидал дом. В итоге мальчика неоднократно удерживали таким образом. Через некоторое время ребенок сумел сбежать из дома. Разыскавшим его полицейским юный кузбассовец рассказал, что не хочет жить с родителями и объяснил причины этого.


В отношении 28-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


В отношении матери мальчика расследовалось уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а в органы профилактики было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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