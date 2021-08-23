Кузбассовец через суд получил 200 тыс рублей на ремонт автомобиля

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Житель кузбасского города через суд добился от виновника ДТП оплаты ремонта своего автомобиля. Нанесенный транспорту урон мужчина оценил в почти 200 тысяч рублей.

Водитель машины во время пути в Мысках пренебрег правилами дорожного движения и спровоцировал столкновения с другим авто. Во время экспертизы специалисты оценили причиненный транспорту вред в 192 тысячи рублей. Для получения компенсации пострадавшая сторона обратилась в суд.


В результате Ленинский районный суд Кемерова принял сторону истца и обязал ответчика возместить причиненный материальный ущерб, но отдавать деньги виновник аварии не спешил и в установленный срок требования не исполнил.


Тогда приставы запретили ему покидать пределы России и продавать свой транспорт, а также начали взыскивать деньги с банковских счетов должника. Ограничительные меры подействовали и кузбассовец рассчитался с участником аварии, а сверху выплатил 13 тысяч рублей приставам за исполнительский сбор.

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