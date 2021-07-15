Кузбассовец через суд добился компенсации от бывшего работодателя за испорченный слух

Таштаголец, трудясь на металлургическом предприятии, получил профессиональное заболевание, а именно - испортил свой слух из-за воздействия вредных производственных факторов. Впоследствии из-за образовавшихся проблем ему пришлось покинуть свою должность. Мужчина начал переживать, что может полностью лишиться своего слуха и принял решение о том, чтобы подать в суд на бывшее начальство.

- Бывший работник обратился в суд с иском к металлургическому предприятию о возмещении морального вреда, причиненного здоровью, его требования были удовлетворены, - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Приставы ознакомили руководство с судебным решением и провели разъяснительную беседу, после чего компенсация, размер которой составил 162 тысячи рублей, была выплачена экс-рабочему в полном объеме.