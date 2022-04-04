Кузбассовец был шокирован ценой по "акции" на картошку

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Житель Белово удивился цене картофеля, на который была скидка.

Беловчанин поделился кадрами в Сети нового ценника на картофель. Его цена достигла около 100 рублей за килограмм. Это с учетом акции. Без нее стоимость достигла 111 рублей.

– <...> картофель по 100р , еще и по акции, по-моему перебор, – отметил автор.

Комментаторы поспешили успокоить местного жителя, ответив, что такая цена характерна для весеннего сезона и также сослались на происхождение товара, заявив, что импортная картошка всегда дороже.

Фото: ВКонтакте / Типичное Белово


Напомним, ранее кузбасские власти рассказали об объеме запасов овощей, который имеется на местных складах.

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