Кузбассовец бросил свой автомобиль после совершения серьезного ДТП

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Водитель наехал на ограждение в одном из городов Кемеровской области, а затем скрылся с места аварии. Пассажиру автомобиля понадобилась помощь медиков.

В социальных сетях появились фотографии, запечатлевшие последствия серьезного ДТП. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел в Осинниках, рядом с городским отделом МВД.


Редакции AVOKADO рассказали о подробностях аварии в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса. ДТП произошло 23 октября в 03:55 в Осинниках, по адресу улица Кирова, дом № 14. Водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на ограждение трамвайной остановки. После ДТП 26-летний кузбассовец скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. Вскоре он был обнаружен правоохранителями.


Очевидцы сообщают, что водитель был пьян на момент совершения ДТП, однако в Госавтоинспекции данную информацию подтвердить не смогли. Из-за того, что мужчина скрылся с места аварии, оперативно осуществить медицинское освидетельствование не удалось. Проведенная позже проверка показала, что кузбассовец находился в состоянии алкогольного опьянения, но неизвестно, когда он употребил спиртные напитки: до или после аварии.


Кроме водителя в автомобиле присутствовал 26-летний мужчина, ехавший на заднем сиденье. После ДТП ему потребовалось стационарное лечение.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах и обращается ко всем кузбассовцам с просьбой не оставаться безучастными к проблемам безопасности. Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в нетрезвом состоянии, сообщите об этом в полицию по телефону «02». Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь.

Да!
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