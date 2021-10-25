Кузбассовец бросил свой автомобиль после совершения серьезного ДТП

В социальных сетях появились фотографии, запечатлевшие последствия серьезного ДТП. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел в Осинниках, рядом с городским отделом МВД.

Редакции AVOKADO рассказали о подробностях аварии в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса. ДТП произошло 23 октября в 03:55 в Осинниках, по адресу улица Кирова, дом № 14. Водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на ограждение трамвайной остановки. После ДТП 26-летний кузбассовец скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. Вскоре он был обнаружен правоохранителями.

Очевидцы сообщают, что водитель был пьян на момент совершения ДТП, однако в Госавтоинспекции данную информацию подтвердить не смогли. Из-за того, что мужчина скрылся с места аварии, оперативно осуществить медицинское освидетельствование не удалось. Проведенная позже проверка показала, что кузбассовец находился в состоянии алкогольного опьянения, но неизвестно, когда он употребил спиртные напитки: до или после аварии.

Кроме водителя в автомобиле присутствовал 26-летний мужчина, ехавший на заднем сиденье. После ДТП ему потребовалось стационарное лечение.