Кузбасское предприятие получило штраф из-за опасного усача

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Специалисты обнаружили в продукции деревообработывающей организации вредителя, представляющего угрозу для растительного мира Кемеровской области.

Проведенный досмотр пиломатериала предприятия ООО "Вэйда", расположенного в Ижморском районе, показал, что образцы хвойных пород имеют признаки поражения вредителями. В частности, в продукции был обнаружен Большой черный еловый усач, который признан в России карантинным объектом. Юридическое лицо допустило хранение зараженных лесоматериалов с остальной продукцией, чем создало угрозу возникновения очага вредителя и причинения вреда кузбасским лесам.


За нарушение требований законодательства в области обеспечения карантина растений, в отношении ООО "Вэйда" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. В качестве наказания был назначен административный штраф. Зараженная продукция будет переработана способами, которые лишат вредителей жизнеспособности. В том числе, посредством производства из нее продукции, которая не относится к подкарантинной, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кемеровской области.


Справка

Согласно информации ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория", большой черный усач является вредителем сосновых лесов, а также поражает ель, пихту, лиственницу. Данный жук опасен тем, что является основным переносчиком стволовой нематоды, вызывающей заболевания хвойных пород. Заселенные вредителем деревья погибают.

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