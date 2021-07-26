Кузбасское предприятие добывало подземные воды без лицензии

Установить указанные отступления от действующего законодательства надзорному органу удалось при проверке исполнения закона «О недрах». Деятельность с нарушениями ст. 11 и 23 соответствующего нормативного документа вело сельскохозяйственное предприятие в Прокопьевском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Добывая подземные воды из водозаборной скважины, являющейся муниципальной собственностью, специалисты компании нарушали закон, поскольку делали это без лицензии. В этой же связи представитель прокуратуры с материалами проверки направился в суд с исковым заявлением, а также потребовал обязать предприятие получить разрешение на осуществление соответствующих работ.

В суде же требования надзорного органа были удовлетворены. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.