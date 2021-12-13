Кузбасское медучреждение задолжало 11 млн рублей по госконтрактам

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Правоохранителям пришлось повлиять на учреждение здравоохранения, чтобы оно выплатило более 11 млн рублей предпринимателям.

В ходе прокурорской проверки в Ленинске-Кузнецком было выявлено, что одно из учреждений здравоохранения имеет крупный долг по государственным контрактам. Установлено, что медучреждение заключило госконтракты на поставку товаров с коммерческими организациями, однако не произвело оплату в установленный срок. В итоге перед предпринимателями сформировалась задолженность в размере более 11 млн рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


После внесения представления с требованием руководителю учреждения, задолженность была полностью погашена.

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