Кузбасское медучреждение задолжало 11 млн рублей по госконтрактам

В ходе прокурорской проверки в Ленинске-Кузнецком было выявлено, что одно из учреждений здравоохранения имеет крупный долг по государственным контрактам. Установлено, что медучреждение заключило госконтракты на поставку товаров с коммерческими организациями, однако не произвело оплату в установленный срок. В итоге перед предпринимателями сформировалась задолженность в размере более 11 млн рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

После внесения представления с требованием руководителю учреждения, задолженность была полностью погашена.