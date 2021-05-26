Кузбасское лето стало длиться дольше

В Кузбассе произошли некоторые климатические изменения: сдвинулись сроки наступления заморозков весной и осенью. Об этом сообщила начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Наумова.

По словам специалиста, заморозки в весенний период начали завершаться раньше, чем в предшествующие годы. Это одна из причин увеличения продолжительности лета в регионе, которое прежде наступало в середине июля.

Кроме того, позже стали приходить и осенние заморозки, отметила синоптик. Теперь похолодание наступает не в середине августа, а уже в сентябре. В общей совокупности эти перемены дали возможность кузбассовцам наслаждаться теплыми днями примерно на три недели дольше.