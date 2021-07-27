Кузбасский жеребец прославился в России после съемок для TikTok

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Съемки видео для TikTok позволили коню из Кемеровской области стать известным на просторах Сети. Сейчас у скакуна более 400 тысяч поклонников.

Владелица жеребца Титана отметила, что узнала о породистых конях из Германии в 2015 году и тогда же решилась перевезти пару скакунов на свою родину в город Кемерово, передает данные Telegram-канал "Mash".


Кроме того, она построила планы на их дальнейшее разведение, но в кузбасском центре это оказалось невозможным, поскольку порода тинкер не заинтересовала местных коннозаводчиков. Они посчитали, что крупный вес, излишняя волосатость и не способность лошадей совершать высокие прыжки не принесет прибыли.


В результате приобретенная кобыла Элуна и жеребец Титан оказались не популярны в столице шахтерского края.


Однако девушка стала снимать видео с габаритными конями и выкладывать их в соцсети, что принесло животным популярность. Так Титана заметили и пригласили выступать в Москве, где они с владелицей в последствие и остались.


Сейчас у заводчицы лошадей в TikTok более 400 000 подписчиков. Они принимают участие в продных выставках, где получают различные титулы и награды.

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