Кузбасский жеребец прославился в России после съемок для TikTok

Владелица жеребца Титана отметила, что узнала о породистых конях из Германии в 2015 году и тогда же решилась перевезти пару скакунов на свою родину в город Кемерово, передает данные Telegram-канал "Mash".

Кроме того, она построила планы на их дальнейшее разведение, но в кузбасском центре это оказалось невозможным, поскольку порода тинкер не заинтересовала местных коннозаводчиков. Они посчитали, что крупный вес, излишняя волосатость и не способность лошадей совершать высокие прыжки не принесет прибыли.

В результате приобретенная кобыла Элуна и жеребец Титан оказались не популярны в столице шахтерского края.

Однако девушка стала снимать видео с габаритными конями и выкладывать их в соцсети, что принесло животным популярность. Так Титана заметили и пригласили выступать в Москве, где они с владелицей в последствие и остались.

Сейчас у заводчицы лошадей в TikTok более 400 000 подписчиков. Они принимают участие в продных выставках, где получают различные титулы и награды.