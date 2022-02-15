Кузбасский врач рассказал об опасных особенностях новых штаммов коронавируса

Так, сегодня во вторник, 15 февраля, эксперт заявила, что штаммы китайского вируса "омикрон" и "дельта" опасны из-за короткого инкубационного периода, длительность которого в среднем составляет всего два дня. Врач также обратила внимание граждан, что COVID-19 стремительно продолжает мутировать.

– Особенностью новых циркулирующих штаммов является то, что они очень быстро мутируют. По данным некоторых ученых, эти два штамма могут между собой обмениваться генетическим материалом, что приводит к возникновению новых мутаций вируса, – рассказала Землянская.

Со слов медика, сейчас специалисты не могут предсказать поведение новых мутантов и единственная защита от инфицирования – это вакцинация, заключила она.