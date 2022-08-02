Кузбасский врач рассказал об опасности падения с электросамоката

Жители Кузбасса начали активно использовать для передвижения электросамокаты. Вместе с этим появился и развивается новый вид травматизма – падение с данного транспорта. О последствиях для здоровья рассказал новокузнецкий врач-травматолог Михаил Баранов.

Эксперт отметил, что даже при отсутствии перелома наблюдаются значительные повреждения кожи в виде обширных ссадин от столкновения с асфальтом. Этому способствует высокая скорость транспортного средства. Из более серьезных травм медики фиксируют переломы предплечий, лодыжек, а также повреждение связок коленного сустава, следует из ролика, опубликованного Минздравом Кузбасса.

Михаил Баранов подчеркнул, что часто травмируются дети, которые не справляются с управлением электросамокатом. Медик призвал родителей обучить юных жителей региона правилам безопасных поездок на этом транспорте.