Кузбасский врач предостерегла от легкомысленного отношения к детской заболеваемости COVID-19

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Заведующая детской поликлиникой ГАУЗ КО КОКБ им. С.В. Беляева, главный детский кардиолог Кузбасса Ирина Болгова сообщила о мерах профилактики коронавируса у детей.

По словам медика, несмотря на убеждение, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию, легкомысленно относиться к заболеванию нельзя.

— Действительно, чаще всего дети легче переносят коронавирус, но все же есть случаи, когда болезнь проходит в тяжелой форме. В целом течение болезни зависит от возраста и имеющихся патологий, — отметила врач.

Снизить риски заражения, как рассказала Болгова, помогут регулярные прогулки, белковая пища, поддерживающая иммунитет. Соблюдение гигиены, мер по индивидуальной защите и проветривание помещений будут служить профилактикой.


Напомним, по сведениям на 18 октября, в Кузбассе зафиксировано 60 143 случая заражения коронавирусной инфекцией (216 — за последние сутки).

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