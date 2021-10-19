Кузбасский врач предостерегла от легкомысленного отношения к детской заболеваемости COVID-19

По словам медика, несмотря на убеждение, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию, легкомысленно относиться к заболеванию нельзя.
— Действительно, чаще всего дети легче переносят коронавирус, но все же есть случаи, когда болезнь проходит в тяжелой форме. В целом течение болезни зависит от возраста и имеющихся патологий, — отметила врач.
Снизить риски заражения, как рассказала Болгова, помогут регулярные прогулки, белковая пища, поддерживающая иммунитет. Соблюдение гигиены, мер по индивидуальной защите и проветривание помещений будут служить профилактикой.
Напомним, по сведениям на 18 октября, в Кузбассе зафиксировано 60 143 случая заражения коронавирусной инфекцией (216 — за последние сутки).
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