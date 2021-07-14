Кузбасский врач перечислил первые действия при укусе ядовитой змеи

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Минздрав Кузбасса опубликовал сообщение-памятку о том, что следует делать после встречи с ядовитым пресмыкающимся. К ее написанию привлекался главный токсиколог региона.

Врач отметили, что на текущий момент все учреждения Кемеровской области даже в измененном графике работы всегда готовы без ограничений принять укушенного змеей пациента, поскольку такие случаи являются экстренными. Обусловлено это тем, что на территории региона горожане могут встретить гадюк и щитомордников, яд которых способен спровоцировать нарушение свертываемости крови. Впоследствии проблема может привести к тромбозу и другим тяжелым осложнениям.


Сразу же после укуса змеи пострадавшему необходимо вызвать бригаду медиков, которые госпитализируют его. В медучреждении специалисты сами обеспечат пациента необходимым лечением.


До прибытия специалистов рекомендуется оказать первую помощь тому, кто пострадал. Наиболее частыми местами поражения укусом змей являются ноги или руки, из-за чего указанные части тела необходимо иммобилизовать и принять горизонтальное положение. При имеющейся возможности стоит использовать лед. Токсическое воздействие змеиного яда возможно уменьшить при помощи обильного питья, однако, как отметил врач, алкоголь использовать для этого никак нельзя, поскольку он способен усугубить состояние пострадавшего.


Врач также отметил несколько вещей, делать которые при укусе не стоит: использовать жгуты и другие перетягивающие повязки, прижигать кожу и разрезы. Не следует и пробовать отсасывать яд из раны.

- Если укус был в область головы или шеи, то существует прямая угроза жизни из-за нарушения дыхания вследствие отека мягких тканей. В этом случае медицинская помощь нужна незамедлительно. По возможности необходимо ввести гормоны (глюкокортикоиды), противоаллергические средства, - уточнил главный токсиколог Кузбасса

Кроме того, он перечислил и несколько советов, которые помогут избежать змеиного укуса: подходя к месту, заросшему травой, потопайте ногами — змея уползет, змеи никогда не нападают первыми; на даче своевременно выкашивайте траву; в лес отправляйтесь в сапогах и плотных брюках, берите с собой палку, чтобы прощупывать траву и кусты.


В Минздраве отметили, что в среднем за сезон в Кузбассе с укусами ядовитых змеи в медучреждения области поступают более 50 человек.

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