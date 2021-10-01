Кузбасский водитель поборется за звание лучшего таксиста России

Участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России – 2021" приняли 18 водителей легкового такси из Кемеровской области, первенство одержал один – Николай Иванович Рычков.

Теперь победителю предстоит представить регион в финале на федеральном этапе соревнований, где мастерством померятся лучшие сотрудники таксопарков со всех территорий РФ.

В Минтрансе также сообщили, что кузбассовцам, которые заняли призовые места в состязании были вручены почетные грамоты.