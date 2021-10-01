Кузбасский уклонист от службы попал под статью

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25-летний кузбассовец больше года игнорировал повестки от военкомата, за что попал под суд.

Суд признал жителя Мысков виновным по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Установлено, что с октября 2019 по декабрь 2020 призывник несколько раз сам забирал повестки о визите в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссий. Ставил подпись о том, что получил документы, но по факту в военкомат так и не пришел.


В итоге дело дошло до следователей и суда. Уклонист признался в содеянном.


По решению суда мужчина был оштрафован на 10 000 рублей, о чем рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

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