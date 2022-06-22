Кузбасский туалет сделал из российского шоумена героя мемов

Фотографию шоумен сделал во время фестиваля динозавров, который состоялся в кузбасской деревне Шестаково на минувших выходных. На снимке ведущий продемонстрировал уличный туалет с надписью "Для Александра Пушного и группы "Пелагея".

– А чего в этой жизни добился ты? – задался он вопросом.

При этом публикация в социальных сетях подтолкнула шутников создавать новые мамы. Так, пользователи имиджборды "Двач" разработали "фотожабы", заменяя надпись на бумаге или другие элементы оригинального снимка.

Стоит отметить, что Александр Пушной обрел популярность в России благодаря научно-популярной телепередаче "Галилео".