Кузбасский туалет сделал из российского шоумена героя мемов

0
Фото:  

В Сети активно начал набирать популярность новый мем с известным российским ведущим Александром Пушным, который сфотографировался на фоне уличного туалета в Кузбассе

Фотографию шоумен сделал во время фестиваля динозавров, который состоялся в кузбасской деревне Шестаково на минувших выходных. На снимке ведущий продемонстрировал уличный туалет с надписью "Для Александра Пушного и группы "Пелагея".

– А чего в этой жизни добился ты? – задался он вопросом.

При этом публикация в социальных сетях подтолкнула шутников создавать новые мамы. Так, пользователи имиджборды "Двач" разработали "фотожабы", заменяя надпись на бумаге или другие элементы оригинального снимка.


Стоит отметить, что Александр Пушной обрел популярность в России благодаря научно-популярной телепередаче "Галилео".

Фото: vk / Александр Пушной

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37431

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined