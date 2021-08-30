Кузбасский таксист ради ремонта машины лишил клиента ценного

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске, где 51-летний водитель такси подобрал банковскую карту клиента, но возвращать потерю законному владельцу не захотел. В результате он снял со счета 29 000 рублей, который вложил в ремонт своего автомобиля.

Материалы уголовного дела с обвинительным приговором переданы в суд для рассмотрения по существу. За починку транспорта на деньги пассажира мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". В качестве наказания он может лишиться свободы на шесть лет.