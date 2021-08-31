Кузбасский суд заблокировал группу в соцсети с запрещенными материалами АУЕ

Открытая группа, посвященная АУЕ (экстремистское движение, запрещенное на территории РФ), была обнаружена в соцсети "Одноклассники". Любой интернет-пользователь имел доступ к материалам, размещенным в паблике.
— <...> выявлены факты размещения в социальной сети "Одноклассники" в свободном доступе для неограниченного круга лиц информации с названием "АУЕ Жизнь ворам", пропагандирующей криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, — рассказали в облпрокуратуре.
Опубликованные в группе сведения привлекли внимание надзорного органа в Киселевске, который направил в суд исковые заявления о признании материалов запрещенными к распространению в России. В результате суд согласился с мнением прокуратуры и удовлетворил иски, а паблик попал под блокировку и был внесен в соответствующий реестр.
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