Кузбасский суд вынес решение по строительству аквапарка в Кемерове

В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появились вопросы от кемеровчан, которые вновь поинтересовались возможностью строительства в городе аквапарка.

‒ Скажите в Кемерово будет построен аквапарк? ‒ написал один из пользователей.

На сообщение отреагировали представители администрации Кемерова. Они сообщили, что Арбитражный суд Кузбасса рассмотрел заявление застройщика в конце января и не удовлетворил его.

‒ Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 28.01.2022 обществу с ограниченной ответственностью "Кузбасский водный центр" отказано в обязании администрации города Кемерово выдать разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, северо-западнее пересечения просп. Притомский и бульвара Строителей, ‒ рассказали сотрудники мэрии.

Представители кемеровской администрации также подчеркнули, что, в соответствии с еще не вступившим с силу решением суда, мэрия рассмотрит предоставленный застройщиком пакет документов с учетом требований законодательства при новом обращении.

Напомним, что ранее застройщик уже получал отказы из-за выявленных нарушений и обратился в суд.