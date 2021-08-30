Кузбасский суд приостановил работу склада отходов из-за нарушений

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Представители Роспотребнадзора по Кузбассу поймали владелицу ИП Миллер на нарушениях санитарных правил по обработке и сбору отходов.

Так, в ходе проверки специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что компания развернула свою деятельность на участке в Юрге, где осуществляла временное хранение мусора, а также его первичную обработку, сбор отходов. При этом бизнесмен выполняла свою работу с нарушениями.


При проведении административного расследования эксперты выявили некоторые серьезные нарушения санитарных правил.

— Отсутствует защита поверхности отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках, от воздействия атмосферных осадков и ветров; площадка не имеет твердого покрытия (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка); на территории места накопления отходов отсутствует ливневая канализация, — пояснили в ведомстве.

В результате в отношении ИП Миллер И.В. возбуждено дело об административном правонарушении. Предприниматель получила временный запрет на использование эксплуатируемых земель, а из постановления Юргинского городского суда следует, что деятельность ее предприятия приостановлена на 45 суток.

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