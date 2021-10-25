Кузбасский суд наказал сотрудницу банка за незаконное использование своего положения

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Жительница южной столицы Кузбасса ради увеличения прибыли злоупотребила служебным положением, за что попала под суд.

Сотрудница банка для выполнения рабочего плана оформляла банковские карты по копиям паспортов пользователей. При этом владельцы документов о проведении махинаций осведомлены не были.

Необходимо отметить, что копии документов женщина получала от не установленного следствием лица, которому затем она передала данные карты, прокомментировали в СУ СК по Кузбассу.

Вскоре преступную схему заработка работницы раскрыли стражи закона. Суд признал вину 43-летней жительницы города Новокузнецка по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В качестве наказания женщине назначено два года лишения свободы условно.

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