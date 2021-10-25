Кузбасский суд наказал сотрудницу банка за незаконное использование своего положения

Сотрудница банка для выполнения рабочего плана оформляла банковские карты по копиям паспортов пользователей. При этом владельцы документов о проведении махинаций осведомлены не были.

– Необходимо отметить, что копии документов женщина получала от не установленного следствием лица, которому затем она передала данные карты, – прокомментировали в СУ СК по Кузбассу.

Вскоре преступную схему заработка работницы раскрыли стражи закона. Суд признал вину 43-летней жительницы города Новокузнецка по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В качестве наказания женщине назначено два года лишения свободы условно.