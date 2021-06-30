На 15 опасных производственных объектах предприятия специалисты установили 612 фактов нарушений требований законодательных и нормативных актов. О результатах проверки сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

В ведомстве отметили, что в списке нарушений числятся: несвоевременное проведение экспертиз зданий, сооружений и технических устройств, ремонтов строительных конструкций, отсутствие местной сигнализации о превышении концентрации опасных веществ на рабочих местах и прочие.

По итогам проверки руководство АО "ЕВРАЗ ЗСМК" получило представление об устранении всех несоответствий.

Кроме того, надзорный орган добился привлечения должностных и физических лиц компании к ответственности по ч. 1 и 2 ст. 9.1. КоАП РФ. Общая сумма штрафов по вынесенным решениям составила 1,978 миллиона рублей.