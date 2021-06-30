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Кузбасский суд лишил "ЕВРАЗ" двух млн рублей за несколько сотен нарушений

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В результате плановой проверки промышленной безопасности на предприятиях АО "ЕВРАЗ ЗСМК" в Новокузнецке удалось выявить нарушения, за которые ответственным лицам судом назначен штраф около двух миллионов рублей.

На 15 опасных производственных объектах предприятия специалисты установили 612 фактов нарушений требований законодательных и нормативных актов. О результатах проверки сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.


В ведомстве отметили, что в списке нарушений числятся: несвоевременное проведение экспертиз зданий, сооружений и технических устройств, ремонтов строительных конструкций, отсутствие местной сигнализации о превышении концентрации опасных веществ на рабочих местах и прочие.

По итогам проверки руководство АО "ЕВРАЗ ЗСМК" получило представление об устранении всех несоответствий.


Кроме того, надзорный орган добился привлечения должностных и физических лиц компании к ответственности по ч. 1 и 2 ст. 9.1. КоАП РФ. Общая сумма штрафов по вынесенным решениям составила 1,978 миллиона рублей.

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