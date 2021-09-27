Кузбасский студент попал под суд за кражу советской легковушки

34-летняя жительница поселка Малиновка обратилась в полицию Калтана с просьбой отыскать ее автомобиль ВАЗ, который исчез со двора дома.

Потерпевшая отметила, что оставила советскую легковушку около своего жилья, но на утро на месте имущество не обнаружила. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный автомобиль был найден в поселке Кузедеево, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Оказалось, что автомобиль угнал студент местного техникума. Молодой человек признался силовикам, что планировал перекрасить машину в другой цвет и оставить для личного пользования.

В результате в отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". За присвоение авто он может лишиться свободы на пять лет. Стоит отметить, что транспорт сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.