Кузбасский спортсмен покинул олимпиаду в Китае из-за коронавируса

Олимпийский совет Кемеровской области опубликовал информацию, что сноубордист, выпускник таштагольской школы олимпийского резерва Игорь Слуев выбывает из гонки за олимпийские медали.
Причиной уезда домой стал положительный тест на COVID-19. Ка отмечает совет, организация проведения с точки зрения защитных мер против коронавируса очень серьезная.
– Изоляция спортсменов, масочный режим, а также постоянное тестирование на ковид. Covid-тесты перед отъездом на Олимпиаду, после по прибытии, а главное - необходимо сделать еще два теста с разницей в 24 часа и потом сдавать мазки ежедневно, – передают представители Олимпийского совета КО.
Соревнования по параллельному гигантскому слалому планируются на 8 февраля.
Фото: Instagram / olympic_kuzbass
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