Кузбасский следком возбудил уголовное дело в связи с пропажей двух школьниц

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В Кемеровской области возбудили уголовное дело после исчезновения двух десятилетних девочек.

В Киселевске без вести пропали две одноклассницы, по данному факту возбуждено уголовное дело. По данным следствия, дети отправились в школу в понедельник, 6 сентября, однако домой так и не вернулись. Родители забили тревогу ночью и сообщили правоохранителям о произошедшем.

— Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников, — рассказали в региональном СУ СКР.

В настоящее время идет работа по выяснению места пребывания девочек и обстоятельств, при которых они пропали. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Кузбассу.


Ориентировка на поиски первой пропавшей школьницы была опубликована ночью 7 сентября. Позже объявили об исчезновении и второго ребенка, а очевидцы рассказали в соцсетях, что видели киселевчанок в компании неизвестного мужчины.

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