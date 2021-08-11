Кузбасский следком начал проверку после сообщений о разбирающем тротуарную плитку рабочем

Следователи заинтересовались информацией, распространившейся в СМИ, о том что в Междуреченске рабочие три месяца клали на городских тротуарах плитку, но деньги за это так и не получили. Руководила процессом организация, чья финансовая документация теперь будет изучена.

— В рамках проверки будет установлен период, на протяжении которого работники не получали заработную плату, точное число сотрудников, перед которыми образовалась задолженность, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Кроме того, специалисты отследят, были ли на счетах фирмы деньги и куда они тратились.

Напомним, в Сети появились кадры, где запечатлен демонтирующий тротуарную плитку рабочий по причине невыплаты денег за труд.