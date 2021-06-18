Кузбасский СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении председателя общества инвалидов

По данным следствия, 67-летняя женщина, занимая пост председателя общества инвалидов, летом 2019 года оформила одного из сотрудников организации на дополнительную должность благодаря копиям документов.

Работник при этом не знал о махинациях. Вместо него заработную плату из кассы забирала сама злоумышленница. В общей сложности с июля по декабрь 2019 года она присвоила около 61 тысячу рублей.

В результате в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Помимо этого, в суде рассматриваются еще два дела за присвоение и растрату бюджетных денег, фигурантом которых председатель стала ранее, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.