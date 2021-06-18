Кузбасский СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении председателя общества инвалидов

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В Кемеровской области председатель областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" стала фигурантом нового уголовного дела.

По данным следствия, 67-летняя женщина, занимая пост председателя общества инвалидов, летом 2019 года оформила одного из сотрудников организации на дополнительную должность благодаря копиям документов.


Работник при этом не знал о махинациях. Вместо него заработную плату из кассы забирала сама злоумышленница. В общей сложности с июля по декабрь 2019 года она присвоила около 61 тысячу рублей.


В результате в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Помимо этого, в суде рассматриваются еще два дела за присвоение и растрату бюджетных денег, фигурантом которых председатель стала ранее, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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