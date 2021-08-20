Кузбасский СК прокомментировал убийство в центре Кемерова

По данным следствия, 19 августа около кинотеатра "Москва" в Центральном районе Кемерова было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть человека.

Вскоре недалеко от места убийства был остановлен нетрезвый прохожий. Он вел себя агрессивно и даже обронил нож, которым, как предполагается, он мог нанести погибшему смертельные ранения. В результате подозреваемый был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

Напомним, ранее источник сообщил редакции AVOKADO другие подробности трагических событий.