Кузбасский СК попросил помощи в опознании трагически погибшей семьи

СУ СК РФ по Кузбассу разместило у себя информацию от Следственного комитета России. В сообщении говорится, что в Ленинградской области расследуется уголовное дело об убийстве. Дело было возбуждено после того, как в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Позднее, в октябре 2021 года, там же была найдены останки девочки, родителями которой являются обнаруженные ранее мужчина и женщина. Еще один погибший не является их родственником, однако его смерть наступила одновременно с вышеупомянутыми лицами.

Возраст первого мужчины около 50-70 лет, рост 166 сантиметров, голова округлой формы. У погибшего отсутствуют несколько зубов, удаленных при жизни. Второму мужчине на вид около 45-55 лет, рост 165-170 сантиметров, отсутствует часть желудка вследствие медицинской операции.

Женщине на вид было 45-50 лет, рост 155-160 сантиметров. На безымянном пальце правой руки имелось обручальное кольцо из желтого металла. Возраст ее скончавшейся дочери составляет около 7-9 лет. Рост девочки ‒ от 104,4 до 143,4 сантиметров. На ребенке были деревянные бусы темно-серого цвета, скрепленные черной веревкой. Более подробную информацию о найденных останках можно изучить на сайте Следственного комитета.