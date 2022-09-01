+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасский СК попросил помощи в опознании трагически погибшей семьи

0
Фото:  

Следователи из Кемеровской области попросили откликнуться тех, кто обладает какой-либо информацией о личностях четырех погибших в другом регионе.

СУ СК РФ по Кузбассу разместило у себя информацию от Следственного комитета России. В сообщении говорится, что в Ленинградской области расследуется уголовное дело об убийстве. Дело было возбуждено после того, как в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Позднее, в октябре 2021 года, там же была найдены останки девочки, родителями которой являются обнаруженные ранее мужчина и женщина. Еще один погибший не является их родственником, однако его смерть наступила одновременно с вышеупомянутыми лицами.


Возраст первого мужчины около 50-70 лет, рост 166 сантиметров, голова округлой формы. У погибшего отсутствуют несколько зубов, удаленных при жизни. Второму мужчине на вид около 45-55 лет, рост 165-170 сантиметров, отсутствует часть желудка вследствие медицинской операции.


Женщине на вид было 45-50 лет, рост 155-160 сантиметров. На безымянном пальце правой руки имелось обручальное кольцо из желтого металла. Возраст ее скончавшейся дочери составляет около 7-9 лет. Рост девочки ‒ от 104,4 до 143,4 сантиметров. На ребенке были деревянные бусы темно-серого цвета, скрепленные черной веревкой. Более подробную информацию о найденных останках можно изучить на сайте Следственного комитета.


Следователи СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов РФ семей в составе муж-жена-дочь, с просьбой сообщить сведения по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Борисову Денису Александровичу 8-952-266-92-44.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39642

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined