Кузбасский СК начал проверку после сообщения об избитом медсестрой пациенте

Как стало известно из соцсетей, в Прокопьевске в больнице медицинская сестра применила силу к пациенту, который находился на искусственной вентиляции легких.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организована проверка. Следователь уже сделал запрос по необходимым для выяснения обстоятельств документам.

В настоящий момент специалистам предстоит проверить на достоверность все доводы, изложенные в информации, а также установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.