Кузбасский СК начал проверку после обнаружения тела мужчины в лесу

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Следственный комитет по Кемеровской области организовал проверку по факту гибели мужчины, который отправился в лес для сбора кедровых шишек, но домой так и не вернулся.

Тело 31-летнего собирателя шишек с травмами, характерными при падении с высоты, было обнаружено в минувшую субботу, 11 сентября, на территории лесного массива Таштагольского района около 13:40 по местному времени.


По данному факту следственные органы организовали проверку.

Предварительно установлено, что пострадавший ушел в лес для сбора кедровых шишек и перестал выходить на связь. Приятели отправились на его поиски, однако самостоятельно найти не смогли, после чего за помощью обратились к сотрудникам МЧС, пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

В результате поисковых мероприятий труп пропавшего удалось отыскать под 20-ти метровым кедром, ветки на стволе дерева оказались повреждены.


Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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