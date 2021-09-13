Кузбасский СК начал проверку после обнаружения тела мужчины в лесу

Тело 31-летнего собирателя шишек с травмами, характерными при падении с высоты, было обнаружено в минувшую субботу, 11 сентября, на территории лесного массива Таштагольского района около 13:40 по местному времени.

По данному факту следственные органы организовали проверку.

– Предварительно установлено, что пострадавший ушел в лес для сбора кедровых шишек и перестал выходить на связь. Приятели отправились на его поиски, однако самостоятельно найти не смогли, после чего за помощью обратились к сотрудникам МЧС, – пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

В результате поисковых мероприятий труп пропавшего удалось отыскать под 20-ти метровым кедром, ветки на стволе дерева оказались повреждены.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.