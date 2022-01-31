Кузбасский сельчанин вломился в дом покойного ради тепла

Инцидент произошел в поселке Тяжин. По предварительной информации, местный житель, 45-летний мужчина, после застолья решил погреться. Для этих цели он выбрал чужой частный дом, в который он проник, повредив входную дверь. Родственница покойного хозяина дома подошла к зданию, заметила следы взлома и обратилась к правоохранителям. От прибывших силовиков нарушитель скрылся в подполе, но в итоге был задержан, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Ранее не судимый кузбассовец с признаками алкогольного опьянения был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.