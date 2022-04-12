Кузбасский Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости COVID-19 в городах

По данным, предоставленным корреспонденту AVOKADO, в марте 2022 года 13 196 кузбассовцев заболели коронавирусом. В прошлом месяце этот показатель больше почти в четыре раза: 48 877 человек.

Лидером по заразившимся оказался Кемерово: 2 614 случаев. "Серебро" досталось Новокузнецку с 1 350 заболевшими. На третьем месте оказался Мариинск с 1080 заражениями. В антилидерах по заболеваемости остался Березовский, где были выявлены всего 47 заболевших за месяц.

Данные о приросте заболевших "COVID-19" в Кузбассе за март следующие:

города (кроме упомянутых выше): Анжеpо-Судженск ‒ 527; Осинники ‒ 121; Гуpьевск ‒ 111; Калтан ‒ 51; Киселевск ‒ 220; пгт. Красный Брод ‒ 81; Ленинск-Кузнецкий ‒ 782; Междуpеченск ‒ 1 050; Мыски ‒ 200; Полысаево ‒ 216; Пpокопьевск ‒ 426; Тайга ‒ 134; Таштагол ‒ 92; Юpга ‒ 541; Белово ‒ 904;

районы: Беловский pайон ‒ 142; Кемеpовский pайон ‒ 197; Ижмоpский pайон ‒ 187; Кpапивинский pайон ‒ 236; Ленинск-Кузнецкий pайон ‒ 86; Новокузнецкий район ‒ 188; Пpокопьевский район ‒ 154; Пpомышленновский pайон ‒ 326; Тисульский район ‒ 236; Топкинский район ‒ 285; Тяжинский pайон ‒ 157; Чебулинский район ‒ 109; Юргинский район ‒ 77; Яйский pайон ‒ 129; Яшкинский pайон ‒ 140, следует из материалов, предоставленных управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области журналисту AVOKADO.

Ранее редакция AVOKADO писала о приросте заразившихся в муниципалитетах региона за февраль.

По состоянию на утро 12 апреля, в Кузбассе было зафиксировано менее 130 случаев заболевания COVID-19 за сутки.