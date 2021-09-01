Кузбасский Роспотребнадзор планирует провести еще одну прививочную кампанию

Об этом свидетельствует новое постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области, опубликованное на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

Следуя тексту из документа, осенью 2021 года для предупреждения массового распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Кузбассе планируется привить от заболеваний не менее 60% граждан от общей численности населения, а также не менее 75% от количества лиц, входящих в группы риска.

В постановлении также говорится, что в том случае, если в общеобразовательных учреждениях и детсадах региона в качестве отсутствующих будут насчитываться порядка 20% учащихся, то определенное заведение попадет под полное закрытие либо перевод на «дистанционку». В том же случае, если отсутствие 20% учащихся будет зафиксировано в отдельном классе или группе, то она будет частично закрыта.

Вместе с этим, уточняется, что до 31 декабря 2022 года в Кузбассе ответственные будут осуществлять контроль за соблюдения санитарно-противоэпидемического и температурного режимов в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, на объектах торговли, общественного транспорта, коммунальной сферы и промышленных предприятиях.