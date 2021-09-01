Кузбасский Роспотребнадзор планирует провести еще одну прививочную кампанию

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Надзорное ведомство в период осеннего подъема заболеваемости простудой проведет вакцинацию населения Кемеровской области от гриппа и ОРВИ.

Об этом свидетельствует новое постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области, опубликованное на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.


Следуя тексту из документа, осенью 2021 года для предупреждения массового распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Кузбассе планируется привить от заболеваний не менее 60% граждан от общей численности населения, а также не менее 75% от количества лиц, входящих в группы риска.


В постановлении также говорится, что в том случае, если в общеобразовательных учреждениях и детсадах региона в качестве отсутствующих будут насчитываться порядка 20% учащихся, то определенное заведение попадет под полное закрытие либо перевод на «дистанционку». В том же случае, если отсутствие 20% учащихся будет зафиксировано в отдельном классе или группе, то она будет частично закрыта.


Вместе с этим, уточняется, что до 31 декабря 2022 года в Кузбассе ответственные будут осуществлять контроль за соблюдения санитарно-противоэпидемического и температурного режимов в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, на объектах торговли, общественного транспорта, коммунальной сферы и промышленных предприятиях.

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