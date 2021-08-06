Кузбасский Роспотребнадзор дал советы по питанию во время жары

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Представители Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по рациону, которые помогут кузбассовцам легче пережить жаркие дни.

В период высоких температур за окном кузбассовцам порекомендовали в ведомстве отдать предпочтение жидким блюдам, например, холодным супам и кисломолочным продуктам. Хороши будут также салаты и рыба.


Вместе с тем специалисты акцентируют внимание на соблюдении питьевого режима. Если в обычный день человеку следует выпить до двух литров жидкости, то в особенно солнечные дни из-за быстрой потери влаги этот объем стоит увеличить до трех литров. При этом сюда входит не только чистая вода, но и другие напитки, а также жидкость из блюд. Хорошим вариантом будет компот из ягод, холодный чай, квас.


Жирные и соленые продукты, газировка и спиртное могут усугубить положение. Сладкие напитки вызывают жажду, а не утоляют, а горячительные способствуют обезвоживанию. Лучше не покупать скоропортящиеся продукты, например, выпечку с кремом или пирожки с мясом, а найти им альтернативу, которая дольше хранится при жаркой погоде.


Напомним, следующая неделя в Кузбассе начнется с потепления до +33°C.

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