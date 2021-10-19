Кузбасский рецидивист вломился в чужой гараж с кувалдой из-за звуков работающей техники

Прокопчанин обратился к стражам порядка и сообщил, что стал жертвой вора, который вынес из его гаража дорогостоящее оборудование.

По данным полиции, задержанный подозреваемый в краже ранее был судим. 30-летний злоумышленник признался в содеянном.

— <...> пояснил, что проходил мимо гаража и услышал внутри звуки работающей компьютерной техники. Злоумышленник предположил, что это дорогостоящее оборудование. Спустя время он взял с собой кувалду, приехал к гаражу, проломил стену, обесточил оборудование и вывез его на своем автомобиле, — рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Похищенное имущество он частично реализовал через интернет, выручив 100 тыс. рублей. Во время обыска еще был обнаружен краденый ноутбук. Сейчас оперативники ищут оставшуюся технику. Также было возбуждено уголовное дело о краже, наказание за данное преступление предполагает до пяти лет колонии.