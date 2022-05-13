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Кузбасский рецидивист ради выпивки лишил соседа велосипеда

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В кузбасском городе мужчина похитил у соседа велосипед, чтобы заработать себе на выпивку. Силовики раскрыли его план и теперь злоумышленник может лишиться свободы.

В Киселевске 31-летний мужчина сообщил полицейским об исчезновении велосипеда, который ранее он припарковал в подъезде своего дома на первом этаже. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи закона выяснили, что к краже причастен 34-летний рецидивист, проживающий с потерпевшим по соседству. Чужое имущество нарушитель покоя сдал в ломбард, а на выручку закупил алкогольные напитки.


За свои действия злоумышленник попал под статью "Кража". Теперь он может отправиться в тюрьму на пять лет.

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